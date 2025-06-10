Массовое побоище в финале НХЛ! У игроков «Флориды» и «Эдмонтона» сдают нервы

Третий матч серии запомнился не только разгромом «нефтяников».

Финал Кубка Стэнли – 2025 в самом разгаре! После двух матчей в Эдмонтоне, где команды забрали по одной игре в овертайме, решающее противостояние сезона НХЛ переехало в Санрайз. Первая встреча здесь получилась куда более односторонней – действующие чемпионы из «Флориды» уверенно забрали первый домашний матч, разгромив «Ойлерз» со счётом 6:1.

Впрочем, несмотря на такую неравную игру, где одна команда заметно превосходила другую, в этой встрече зрители увидели наибольший накал страстей. Уже в первом периоде соперники насобирали 16 штрафных минут на двоих – да, было удаление и за нарушение численного состава, но бо́льшая их часть пришла в результате непосредственных контактов между игроками.

Этот огонь, казалось, немного потух во второй двадцатиминутке, однако, когда «нефтяники» поняли, что крупного поражения в матче им уже не избежать, на льду воцарился настоящий хаос. Небольшая затравка от «Эдмонтона» произошла в конце второго периода – Дарнелл Нурс и Джейк Уолман – один в спину, второй сразу в лицо – по очереди ударили форварда «Пантерз» Антона Лунделля во время борьбы у борта. И если ветеран «Ойлерз» получил свои законные две минуты, то перешедший незадолго до закрытия рынка обменов новичок наказания избежал.

Как выяснилось позже, защитники гостей просто разминались перед тем, что произошло в заключительной трети матча. В середине периода, уже после того как Стюарт Скиннер пропустил пятую шайбу и был заменён на Кэлвина Пикара, форвард «Эдмонтона» Трент Фредерик нашёл в центре площадки коллегу по амплуа из «Флориды» Сэма Беннетта и решил проучить его за всё хорошее – за четыре гола в финальной серии, за падения на вратаря и за частые провокации.

А дальше – цепная реакция. Фредерика от Беннета поехали оттаскивать остальные игроки «Пантерз», которых, в свою очередь, поехали оттаскивать остальные игроки «Ойлерз». Вуаля – в мгновение ока одна стычка превратилась в массовую драку пятёрка на пятёрку!

Беннетт и Куликов довольно быстро прижали ко льду Фредерика и Арвидссона соответственно, а вот остальные пары оставались на ногах гораздо дольше – Шмидт сцепился с Брауном, Грир – с Экхольмом, а наиболее продолжительным боем оказалась схватка Гаджовича и Нурса, затянувшаяся аж на полторы минуты.

Главные действующие лица получили по 10-минутному штрафу – Беннетт, Фредерик, Грир, Экхольм, Гаджович и Нурс досрочно отправились в раздевалки. Несколько минут спустя свою «десятку» за неспортивное поведение схватил и Кейн, затем – столкнувшийся с Экбладом Уолман, а завершил парад длительных удалений Капанен. «Эдмонтон» насобирал 85 минут штрафа, установив антирекорд XXI века в Кубке Стэнли, и завершил встречу с 12 полевыми игроками! А всего на двоих команды получили аж 140 штрафных минут – это четвёртый результат в истории плей-офф НХЛ.

Нужно ли напоминать, что в сильно усечённом составе «нефтяники» успели пропустить ещё одну шайбу в меньшинстве? И ведь гостям этого всё равно оказалось недостаточно – уже после финальной сирены Кори Перри попытался спровоцировать на драку Нико Микколу, однако тот с улыбкой на лице на такой приём не повёлся.

«Эдмонтону» же теперь придётся искать какие-то другие средства, чтобы отыграться в серии – теперь преимущество в счёте на стороне «Флориды».