Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Овечкина

Президент России Владимир Путин на данный момент не принимал у себя капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет, пока не принимал <...> Пока в графике нет такого», — прокомментировал Песков вопрос о том, запланирована ли такая встреча.

До этого стало известно, что на благотворительном «Матче года» пройдет чествование капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.