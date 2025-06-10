«Лада» заключила контракт с 27-летним защитником

«Лада» заключила односторонний контракт на один сезон с 27-летним защитником Олегом Поповым. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

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В прошедшем сезоне 27-летний игрок обороны выходил на площадку в составе «Норильска» и за 71 матч в ВХЛ заработал в общей сложности 29 (8+21) очков при показателе полезности «+10». Добавим, что Попов является серебряным призёром белорусской Экстралиги (2021) и серебряным призёром ВХЛ (2023). Суммарно во втором эшелоне российского хоккея защитник провёл 319 игр и набрал 86 (24+62) очков за результативность при показателе полезности «+6».

По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.