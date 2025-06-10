Губерниев прокомментировал внесение Овечкина в список «Миротворца»

Дмитрий Губерниев оценил внесение Александра Овечкина в список «Миротворца».

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Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» попал в список сайта «Миротворец» якобы за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».