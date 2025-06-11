Сушинский ответил, может ли Ротенберг возглавить «Локомотив»

Сушинский о том, может ли Ротенберг возглавить «Локомотив»: «Вряд ли. Думаю, болельщики благодарны Никитину за время в Ярославле»
Максим Сушинский высказался об уходе тренера Игоря Никитина из «Локомотива».
Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.
В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.
– Большая ли это потеря для «Локомотива»?
– Очень большая потеря, конечно.
– «Локомотив» не поблагодарил Никитина за работу в официальном заявлении. Можно ли понять клуб в этой ситуации?
– Тут надо знать всю подоплеку, чтобы как-то комментировать. Думаю, что болельщики «Локомотива» благодарны ему за проведенное время в Ярославле.
– Как считаете, может ли Роман Ротенберг возглавить «Локомотив» вместо Никитина?
– Думаю, вряд ли, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.