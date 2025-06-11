Защитник Орлов уйдет из «Каролины»

Агент российского защитника Дмитрия Орлова, Шуми Бабаев, сообщил, что его клиент, вероятно, покинет «Каролину», но при этом останется в НХЛ.

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Орлов выступает за «Каролину» с 2023 года. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до 1 июля, после чего он получит статус неограниченно свободного агента, если сторонам не удастся подписать новый контракт к этой дате.

Бабаев в комментарии «Матч ТВ» заявил, что хоккеист будет играть в другой команде, но останется в НХЛ, выразив мнение, что он покинет «Каролину».

В текущем сезоне 33-летний Орлов набрал 28 очков в 76 матчах регулярного чемпионата, а также сделал четыре результативные передачи в 15 играх плей-офф. Орлов не пропустил ни одной встречи в финальной части сезона. «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, где проиграла «Флориде» со счетом 1:4 в серии.