«Локомотив» заключил контракт с канадским защитником

«Локомотив» заключил однолетний контракт с 26-летним канадским защитником Маком Холлоуэллом. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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Практически всю карьеру игрок обороны провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс». На его счету в АХЛ 244 встречи, в которых Холлоуэлл набрал 136 (14+122) очков. В Национальной хоккейной лиге Мак провёл шесть матчей за «Лифс», отдав две передачи.

Последние два сезона защитник играл в АХЛ за фармы «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, ранее стало известно, что специалист Игорь Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива».