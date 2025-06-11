«Металлург» подписал контракт с нападающим Бараком

Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с Дереком Бараком. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один год – до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Отметим, что ранее об этом сообщал «Чемпионат».

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С 2023 по 2025 год нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Витязь». В общей сложности в КХЛ у форварда 136 встреч и 78 (31+47) очков.