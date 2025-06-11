Тренер «Динамо‑Электросталь» рассказал о стрельбе на матче по хоккею на траве

Главный тренер клуба по хоккею на траве «Динамо‑Электросталь» Дмитрий Ряжский в эфире «Матч ТВ» рассказал об инциденте со стрельбой на матче в Екатеринбурге.

В среду матч чемпионата России по хоккею на траве между командами «Динамо‑Строитель» и «Динамо‑Электросталь» в Екатеринбурге был прерван из‑за стрельбы. Одной из пуль ранило оператора гостей, но он серьезно не пострадал. Спортсмены и болельщики были вынуждены временно покинуть трибуны. Позже встреча возобновилась. По имеющимся данным, неизвестный решил пострелять из пневматики по птицам и попал в оператора на вышке.

— Даже не поняли поначалу (что произошло). Сбило темпы игры, накал весь. Это сказалось. Практически сорок минут мы потеряли, люди были в динамике, остыли и, естественно, это немножко повлияло, но испуга никакого не было, — рассказал Ряжский.