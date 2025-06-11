Олимпийский чемпион объяснил уход тренера, выигравшего Кубок Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов удивился уходу специалиста Игоря Никитина из ярославского «Локомотива». Он также отметил, что будет рад его возвращению в клуб. Слова Михайлова приводит «ВсеПроСпорт».

«К этой новости и возможному назначению в ЦСКА отношусь положительно. Вопрос очень интересный, но задавать его нужно Никитину. Мы все будем очень рады, если он вернется в клуб», — заявил Михайлов.

11 июня «Локомотив» объявил, что 52-летний Никитин расторг контракт по собственной инициативе.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.