Капризову дали совет по поводу нового контракта с «Миннесотой»

Журналист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Майкл Руссо выразил мнение, что российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову следует принять предложение клуба о новом контракте. Его слова приводит 92Noon.

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«У этой организации никогда не было суперзвезды, и, чтобы удержать ее, нужно платить. На месте Капризова я бы принял это предложение. Когда ты пропустил половину сезона из-за травмы и получаешь такое предложение, я думаю, ты должен принять его», — заявил Руссо.

Известно, что «Уайлд» хотят предложить Капризову контракт на 120 млн долларов за 8 лет.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.