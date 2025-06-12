Новый тренер «Питтсбурга» высказался о грядущей работе с Кросби, Малкиным и Летангом

Новый главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз поделился мыслями о предстоящей работе с уважаемыми ветеранами команды, звёздными хоккеистами Евгением Малкиным, Сидни Кросби и Крисом Летангом.

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«Мы будем уделять внимание каждому игроку и его потребностям, а также работать с командой в целом. Что касается ветеранов, тренер всегда должен взаимодействовать с лидерами. Эти игроки не случайно так долго играют в НХЛ. Тренеры полагаются на них в процессе общения с командой и в повседневных обсуждениях», — приводит слова Мьюза пресс-служба НХЛ.

Малкину и Летангу 38 лет. Они выступает за «пингвинов» с 2006 года. Кросби 37 лет, он перешёл в американскую команду в 2005 году. Все трое выиграли с клубом три Кубка Стэнли.

«Питтсбург Пингвинз» объявил о назначении специалиста Дэна Мьюза на пост главного тренера команды 4 июня 2025 года.

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