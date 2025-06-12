Гашек раскритиковал организаторов турнира Большого шлема из-за участия россиян

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек в своих социальных сетях раскритиковал организаторов теннисного турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» из-за участия российских спортсменов.

«Из-за участия россиян, этот турнир стал огромной рекламой спецоперации. Таким образом, WTA, ATP и Франция несут ответственность за огромное количество погибших и покалеченных жизней в ходе СВО и за другие огромные убытки, причиненные этой стране», — заявил Гашек.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

«Ролан Гаррос» проходил в столице Франции с 25 мая по 8 июня. У мужчин победил итальянец Янник Синнер, а среди женщин — Коко Гауфф из США. Всего в мужском и женском одиночном разрядах приняли участие 17 российских теннисистов.