Мичков вошел в символическую сборную новичков НХЛ

Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков по итогам сезона в НХЛ вошел в сборную лучших новичков НХЛ.

© Российская Газета

Национальная хоккейная лига назвала символическую сборную лучших новичков минувшего чемпионата.

В него включен российский форвард "Филадельфии" Матвей Мичков.

В нее вошли: вратарь Дастин Вульф ("Калгари Флэймз"); защитники Лэйн Хатсон ("Монреаль Канадиенс") и Дентон Матейчук ("Коламбус Блю Джэкетс"); нападающие Каттер Готье ("Анахайм Дакс"), Маклин Селебрини ("Сан-Хосе Шаркс") и Мичков.

Россиянин в дебютном сезоне провел 80 матчей, в которых забросил 26 шайб и отдал 37 передач.