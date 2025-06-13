Одноклубник Овечкина высказался о будущем хоккеиста в России

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Алексей Протас высказался о будущем капитана и одноклубника Александра Овечкина в России. Его слова приводит betnews.by.

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«Ну, то, что ему потом спокойно жить не дадут, это понятно. Но, может, и неплохо, когда жизнь предлагает новые вызовы?» — заявил Протас в ответ на фразу о том, что Овечкина уже сводили для ознакомления в Думу.

Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская рассказала, что муж отыграет следующий сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), после чего вернется в Россию. При этом сам хоккеист допустил, что после окончания контракта с «Вашингтоном» перейдет в московское «Динамо», воспитанником которого является.

До этого четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил перспективы Овечкина в политике. По его мнению, у хоккеиста нет никаких шансов в политике, потому что он привык к другой жизни.