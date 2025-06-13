"Эдмонтон" сравнял счет в серии с "Флоридой" в финале Кубка Стэнли

Хоккейный клуб "Эдмонтон" (их еще называют "нефтяники") обыграл "Флориду" (они же "пантеры") в гостевом матче-триллере в финале Кубка Стэнли со счетом 5-4 в овертайме. Обе команды изрядно пощекотали нервы своим болельщикам.

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"Пантеры" уверенно вели к концу первого периода со счетом 3-0. Тренер "Эдмонтона" Крис Кноблаух заменил вратаря Стюарта Скиннера на запасного Келвина Пикарда.

Скиннер вышел в старте второй раз подряд после того, как пропустил пять шайб в третьей игре вечером 9 июня.

Поменяв вратаря, "Нефтяники" перевернули ход поединка с ног на голову, сравняв счет в течение 12 минут второго периода. При этом российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин забросил первую шайбу за карьеру в финале Кубка Стэнли, а немецкий форвард "Нефтяников" Леон Драйзайтль стал пятым игроком в истории НХЛ, который дважды подряд набрал 30 очков в плей-офф. Драйзайтль забил в овертайме в четвертый раз в этом плей-офф.

В третьем отрезке встречи "Эдмонтон" вышел вперед за 6 минут 44 секунды до конца матча благодаря шайбе, забитой Джейком Уолманом. В третьем периоде вратарь "Флориды" совершил несколько впечатляющих спасений, и это вдохновило его партнеров на решающий штурм.

За 19 секунд до конца "Флорида", сняв Бобровского, сравняла счет.

Однако в овертайме, несмотря на массированные атаки хозяев, нападающий "Нефтяников" Леон Драйзайтль забросил решающую шайбу, набрав свое 31 очко в нынешнем плей-офф и закрепив лидерство в гонке бомбардиров. В трех из первых четырех матчей этого финала понадобилось дополнительное время, впервые с 2013 года и в пятый раз в истории НХЛ.

Счет в серии сравнялся: 2-2. Команды переезжают в канадский Эдмонтон, где пройдет пятый поединок в серии до четырех побед.