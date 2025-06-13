Российский хоккеист рассказал о тратах в США

Российский голкипер системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Вячеслав Пекса рассказал о тратах в США. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Перед отъездом многие говорили, что мне придётся выживать из-за заоблачных цен, но я этого не почувствовал. Я отдавал 2,7 тысяч долларов за квартиру и около тысячи за еду, но никакого финансового давления не почувствовал», — заявил Пекса.

Спортсмен предположил, что это произошло из-за того, что он сам себя обеспечивал.

Вратарь отметил, что, если конвертировать доллары в рубли, то цены в Америке действительно высокие.

«Хороший ужин в ресторане обходится минимум в 50 долларов, так что в Америке проще готовить самому», — поделился он.

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Сезон-2024/2025 Пекса провел в лиге Восточного побережья. Также он сыграл в двух матчах Американской хоккейной лиги (АХЛ).