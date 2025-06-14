53-летний Ягр заявил о неготовности завершать карьеру

Чешский форвард «Кладно» Яромир Ягр высказался о продолжении карьеры. Об этом сообщает TNT.

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53-летний хоккеист отметил, что не готов уходить из спорта.

«Я по-прежнему люблю хоккей, мне нравится тренироваться. Я не хочу толстеть. Я сейчас немного похудел, сбросил девять килограммов, поэтому чувствую себя чуть лучше», — заявил спортсмен.

В декабре прошлого года Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата Чехии.

«Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел», — иронизировал он.

Ягр известен по выступлениям за девять различных клубов НХЛ. Вместе с «Питтсбург Пингвинс» форвард дважды завоевывал Кубок Стэнли. В составе сборной Чехии он выигрывал Олимпийские игры и дважды становился чемпионом мира.