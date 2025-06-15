Форвард «Флориды» Брэд Маршан установил рекорд века в финалах Кубка Стэнли

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1. Форвард гостей Брэд Маршан отметился дублем, вписав своё имя в историю лиги.

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Для канадского нападающего этот гол стал шестым в текущей финальной серии. В последний раз забить 6 или более голов в финалах Кубка Стэнли удалось Эсэ Тикканену в 1988 году. Таким образом, Маршан стал рекордсменом текущего тысячелетия по заброшенным шайбам в финальных сериях.

В текущем плей-офф у Маршана 10 голов и 10 ассистов в 22 играх.