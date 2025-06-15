Сергей Бобровский вышел на 17-е место по победам в Кубке Стэнли

В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

© Чемпионат.com

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 19 сейвами и одержал свою 60-ю победу в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему вышел на 17-е место по выигранным матчам за карьеру в плей-офф НХЛ, которое занимает Турк Брода, у которого те же 60 побед. Теперь они делят 17-ю строчку между собой.

Среди голкиперов, родившихся вне Северной Америки, Бобровский занимает по этому показателю четвёртое место, уступая соотечественнику Андрею Василевскому (67), чеху Доминику Гашеку (65) и шведу Хенрику Лундквисту (61).

Счёт в серии игр стал 3-2 в пользу «Флориды».