За них ожидается бойня на рынке. Топ-15 свободных агентов КХЛ

Радулов, Гусев, Кузнецов, Кравцов, Ремпал и другие.

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Открытие рынка свободных агентов всегда вызывает тихий (а иногда и не очень) трепет: болельщикам хочется поскорее увидеть имена новичков своей любимой команды, экспертам же интересно прикинуть расклады. Многим клубам хватило двух недель, чтобы укомплектоваться на будущий сезон, а некоторым пора бы уже начать действовать, так как на рынке с каждым днём остаётся всё меньше звёздных имён.

Сегодня рассмотрим топ-15 свободных агентов КХЛ. Кто-то уже близок к подписанию нового контракта, а кто-то находится в тяжёлых раздумьях насчёт своего будущего.

Словацкий защитник весной стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива», однако ещё по ходу сезона стали появляться слухи, что Мартин хочет попробовать силы в НХЛ.

За две недели до открытия рынка свободных агентов за океаном Гернат так и не нашёл команду – видимо, словак всё же останется в КХЛ. Сообщалось, что несколько топ-клубов нашей лиги ведут переговоры с Гернатом. «Автомобилист»? СКА?

Обычно, чем старше становится хоккеист, тем сложнее ему найти команду. Однако Александр Радулов в очередной раз идёт наперекор стереотипам. Год назад опытный форвард долгое время не мог найти вариант для продолжения карьеры, а сейчас наверняка выбирает из нескольких хороших вариантов.

«Чемпионат» ещё больше недели назад сообщал, что Радулов договорился о новом однолетнем контракте с «Локомотивом», но пока об этом официально не было объявлено.

Сагу под названием «Никита Гусев ищет варианты продолжения карьеры в НХЛ» мы уже видели не один раз, поэтому и к долгим переговорам летом нужно относиться спокойнее.

В «Динамо» Гусева всё устраивает, к требованиям Кудашова креативный нападающий адаптировался давно, поэтому вероятность, что Никита останется в Москве, велика. Как бы аккуратно ни высказывались его представители.

Финансовая политика «Спартака» не прогнулась под давлением Ружички и его агента – московский клуб не собирается повышать зарплату словаку, несмотря на добротную регулярку и яркий плей-офф.

Мысли о продолжении карьеры в НХЛ (после истории, из-за которой Ружичка покинул лигу) выглядят наивными, поэтому надо ждать, пока «Спартак» договорится с потенциальным выгодоприобретателем (Ружичка ограниченно свободный агент) – спрос на такого игрока точно есть.

Белорус провёл прорывной сезон и негласно стал самым ценным игроком команды. Форвард в два раза превзошёл свои личные показатели и привлёк внимание нескольких топ-клубов КХЛ.

Слухов относительно продолжения карьеры Пинчука пока мало, хотя ещё в апреле сообщалось о предметном интересе СКА и «Авангарда». За два месяца многое поменялось, так что можно допустить и то, что Виталий попробует свои силы за океаном.

Ещё в мае спортивный директор ЦСКА Денис Денисов сказал, что новый контракт стороны пока не подписали. Однако после того как армейцев возглавит Игорь Никитин, всё может поменяться.

Нужен ли Никитину Мамин, непонятно, но Максим уже начал переговоры с московским «Динамо». По информации «Чемпионата», форварду предлагают двухлетний контракт с зарплатой в 65 млн рублей за сезон.

Красивой история сотрудничества Кузнецова и СКА ожидаемо не стала – форвард не доработал свой большой контракт, отыграв в Петербурге лишь один год. Евгения подкосили травмы (может, не только), из-за которых он пропустил внушительную часть сезона.

Пока неизвестно, где окажется креативный нападающий в скором времени. Ещё больше месяца назад в прессе сообщалось об интересе «Ак Барса», а недавно генеральный директор «Трактора» Иван Савин подкинул дров в камин: «Так скажу: есть вероятность [возвращения Кузнецова в Челябинск]. Однако нужно понимать, что тренерский штаб будет рассматривать различных кандидатов на нужные позиции».

Опытный защитник перед началом прошлого сезона перешёл в «Торпедо», вот только в Нижнем Новгороде у Войнова совсем не получилось выйти на прежний уровень.

Слухов относительно нового клуба пока нет, но сомневаться в том, что Вячеслав найдёт команду, не приходится – у такого игрока точно будут варианты для продолжения карьеры. Возможно, там, где амбиции небольшие.

Кравцов провёл прорывной сезон под руководством Бенуа Гру. Виталий раскрылся как отличный двусторонний форвард, который может быть эффективен на обеих сторонах площадки.

Останется ли Кравцов в «Тракторе»? Перейдёт ли в другой топ-клуб КХЛ? Или же в очередной раз попробует свои силы в НХЛ? Если исходить из того, что слухов вокруг Кравцова почти нет, он, кажется, действительно задумался об НХЛ.

Алексей Волков долгое время пытался заполучить Коростелёва, однако в «Тракторе» у Никиты откровенно не задалось. Об этом же после сезона сказал и генменеджер челябинской команды.

Куда перейдёт Коростелёв, пока неизвестно, но в услугах форварда точно будет заинтересовано достаточно клубов. В том числе и топовых.

Шелдон Ремпал

Ремпал провёл выдающийся плей-офф, где затмил потухшего Джоша Ливо, который разрывал в регулярке. Оплату за свой труд канадец попросил соответствующую – около 100 млн.

«Салават» со всеми своими финансовыми проблемами такой оклад одному игроку дать не способен, зато точно смогут другие клубы. Однако всё это при условии, что Шелдон не укатит за океан.

Нэйтан Тодд

Нэйтан был важной частью легионерского десанта в Уфе. Когда Тодд получил травму в серии с «Сибирью», «Салават» больше не мог выйти на высокий уровень реализации лишнего, а также получил невосполнимую дыру в составе.

Тодд может спокойно найти работу в КХЛ, но нет уверенности, что кто-то даст ему 90 млн, которые желает получать канадец.

Ещё один уфимский легионер. Скотт отлично вписался в состав «Салавата» после неудачного периода в Магнитогорске.

Сообщалось, что в услугах канадца заинтересованы «Сибирь» и минское «Динамо». И тем, и другим надо восполнять потери в составе, поэтому, вероятно, оба клуба будут довольно-таки настойчивы.

Ник Петан

Петан отлично начал карьеру в КХЛ, однако полученная по ходу сезона травма выбила Ника из ритма – прежний уровень он поймать так и не сумел.

Буквально вчера сообщалось, что миниатюрный форвард договорился о подписании контракта с магнитогорским «Металлургом». Видимо, там Ник и окажется.

Тревор одной ногой был в СКА, однако радикальные изменения в руководстве петербургской команды поставили этот трансфер на стоп.

Тех денег, что предлагали армейцы, Мёрфи уже точно не получит, но интерес к нему со стороны клубов КХЛ до сих пор сохраняется. В том числе и у «Сибири», которая готова ещё немного подождать ответа Тревора и его агента.