«Лада» представила тренерский штаб на сезон-2025/2026
«Лада» представила тренерский штаб на сезон-2025/2026, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Главный тренер – Борис Миронов;
Тренеры защитников – Павел Зубов, Никита Щитов;
Тренеры нападающих – Максим Смельницкий, Константин Богдановский;
Тренеры вратарей – Алексей Семенов, Антон Зеленов;
Тренеры по ОФП – Нормундс Силиньш, Сергей Медведев.
В прошлом сезоне 53-летний Миронов входил в штаб челябинского «Трактора» и стал серебряным призёром КХЛ.
По итогам прошлого регулярного чемпионата сезона-2024/2025 тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции КХЛ.