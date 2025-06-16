«Лада» представила тренерский штаб на сезон-2025/2026, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

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Главный тренер – Борис Миронов;

Тренеры защитников – Павел Зубов, Никита Щитов;

Тренеры нападающих – Максим Смельницкий, Константин Богдановский;

Тренеры вратарей – Алексей Семенов, Антон Зеленов;

Тренеры по ОФП – Нормундс Силиньш, Сергей Медведев.

В прошлом сезоне 53-летний Миронов входил в штаб челябинского «Трактора» и стал серебряным призёром КХЛ.

По итогам прошлого регулярного чемпионата сезона-2024/2025 тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции КХЛ.