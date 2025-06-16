«Северсталь» заключила контракт с защитником Камаловым

Череповецкая «Северсталь» подписала соглашение с защитником Никитой Камаловым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Срок контракта рассчитан до конца сезона‑2025/26.

С декабря 2024 года Камалов выступал за магнитогорский «Металлург», в составе команды с учетом регулярного чемпионата и плей‑офф хоккеист набрал 10 (2+8) очков в 32 матчах.

Ранее Камалов выступал за петербургский СКА, казахстанский «Барыс», хабаровский «Амур» и «Сочи».