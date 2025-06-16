ХК «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Классоном

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Фредриком Классоном. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, односторонний контракт защитника рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании контракта.

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Классон перешёл в ЦСКА перед сезоном-2022/2023. В общей сложности он сыграл за московских армейцев 226 матчей, набрал 46 (8+38) очков и вместе с клубом стал обладателем Кубка Гагарина в 2023 году. В прошедшем сезоне на счету шведского хоккеиста 73 встречи за ЦСКА (с учётом плей-офф), один гол и 14 результативных передач.

Всего за три сезона в КХЛ на счету защитника 226 игр, 46 (8+38) набранных очков при показателе полезности «+19».