В «Ладе» рассказали, как появилась идея пригласить Щитова в тренерский штаб

Генеральный директор «Лады» Александр Харламов заявил «Матч ТВ», что бывший игрок ряда клубов КХЛ Никита Щитов может быть полезен новому тренерскому штабу команды.

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В понедельник «Лада» объявила, что Щитов вошел в тренерский штаб тольяттинского клуба. 1 июня на пост главного тренера команды был назначен Борис Миронов.

— Как пришла идея пригласить Никиту Щитова в тренерский штаб «Лады»?

— А почему бы и нет? Обсудили его кандидатуру со спортивным штабом и сошлись во мнении, что Никита будет полезен.

— То есть вас не смутило, что до этого он не работал тренером на профессиональном уровне?

— Когда‑то же надо начинать, — сказал Харламов «Матч ТВ».

«Лада» в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ заняла 10‑е место в Восточной конференции и не вышла в плей‑офф.