Американский журналист предсказал будущее Матвея Мичкова

Журналист Ник Триком высоко оценил способности российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова. Следующий сезон станет вторым для россиянина в НХЛ.

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«Он станет звездой НХЛ. В первый год Мичкова были свои трудности, какими бы обоснованными они ни были, но даже несмотря на это, он стал лучшим снайпером „Флайерз“ и забил больше всех голов среди новичков НХЛ. Кроме того, когда он играет с шайбой, он думает и двигается на шаг впереди всех на льду. И всё это к 20 годам, намного опережая график, и с остальной частью состава, которую ещё нужно было сформировать вокруг него. Он станет следующим лицом франшизы „Флайерз“ (возможно, уже стал) и может стать кем-то гораздо более особенным», — цитирует Трикома Phillyvoice.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Мичков провёл 80 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 37 результативных передач.