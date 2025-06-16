Стало известно, как долго Малкин будет играть в «Питтсбурге»

«Питтсбург Пингвинз» с большой долей вероятности не продлит контракт с российским нападающим Евгением Малкиным по окончании следующего сезона.

«Хотя остается неясным, завершит ли Малкин карьеру после сезона 2025/2026, ожидается, что «Пингвинз» не предложат ему другой контракт с франшизой», — сообщается в статье The Athletic со ссылкой на источник в команде.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» планирует провести летом 2025 года активную трансферную кампанию с масштабной распродажей прежнего состава По данным Athletic, Малкин гарантированно сохранит своё место в команде.