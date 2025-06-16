Раскрыто будущее Малкина в «Питтсбурге»

Раскрыто будущее российского нападающего Евгения Малкина в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщает The Athletic.

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По информации источника, «Питтсбург» не будет продлевать контракт с Малкиным. Таким образом, сезон-2025/2026 станет для россиянина последним в клубе.

Ранее Малкин признался, что планирует завершить карьеру в «Питтсбурге».

«Когда я закончу с хоккеем, это произойдет здесь», — отметил он.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). До этого он на протяжении трех лет играл за магнитогорский «Металлург».