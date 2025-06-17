В IIHF объяснили, почему сборная Франции заменила российских хоккеистов на ОИ

В Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что сборная Франции по хоккею поедет вместо России на Олимпиаду 2026 года из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запрет на участие России в командных соревнованиях, передает «ВсеПроСпорт» .

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«Одной из рекомендаций МОК был запрет на участие России в командных соревнованиях. Под этот критерий попали российские хоккеисты. По регламенту сборная Франции заменит Россию на хоккейном турнире», — заявили в IIHF.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.