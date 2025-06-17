Мэттью Ткачук назвал вратаря Сергея Бобровского самой важной частью «Флориды»

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался об игре российского голкипера Сергея Бобровского и заявил, что во многом берёт пример с россиянина.

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«Без него мы бы не добились успеха. Просто посмотрите на объём работы, которую он проделал с тех пор, как я пришёл в команду. Он был нашей опорой, самой важной частью команды. Он был просто невероятен каждый матч, давал нам шанс на победу в каждой игре. Нам так повезло, что он у нас есть. Он такая важная часть того, чего мы добились. Отмечу его спокойствие, и то, как он работает на тренировках, и как готовится к матчам. Он огромный профессионал и тот, на кого я во многом равняюсь, и я многому у него научился — даже несмотря на то, что он вратарь, а я нападающий», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

В ночь на 18 июня в Санрайзе пройдёт шестой матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча начнётся в 3:00 мск.