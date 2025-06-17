Губерниев высказался о назначении Никитина в ЦСКА

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» допустил, что в назначении Игоря Никитина главным тренером ЦСКА немалую роль сыграли деньги.

Во вторник пресс‑служба ЦСКА объявила, что Никитин назначен на пост главного тренера клуба, контракт заключен на пять лет. С 2021 года Никитин занимал пост главного тренера в ярославском «Локомотиве». В прошедшем сезоне под руководством специалиста команда стала обладателем Кубка Гагарина.

— Золотой телец творит чудеса. Игорь Никитин сказал мне в интервью в программе «Громко», что он устал, хочет отдохнуть и побыть рядом с семьей. Но его усталость сняло как рукой, когда ему насыпали злато. Деньги обладают таким ресурсом. Иногда чувствуешь усталость, а потом тебе звонят, предлагают высокооплачиваемую работу и у тебя сразу вырастают крылья. Поэтому здесь я Никитина не осуждаю, а наоборот, понимаю. Золотой телец выступил в роли своеобразного лекаря и снял усталость с Игоря Валерьевича аж на пять лет вперед. Как Андрей Александрович Миронов говорил в известном фильме Ильдара Александровича Рязанова: «Деньги, товарищи, еще никто не отменял». Теперь посмотрим, как Игорь Никитин сработается с легендарным хоккейным менеджером всея Руси Игорем Есмантовичем, насколько эта связка будет работоспособной, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В конце апреля ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Ильей Воробьевым из‑за неудовлетворительных результатов команды, которая вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв минскому «Динамо» со счетом 2–4.

Никитин уже возглавлял ЦСКА с 2017 по 2021 год, с ним армейцы в сезоне‑2018/19 выиграли Кубок Гагарина.