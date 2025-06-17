«Трактор» подписал контракт с канадским вратарем

«Трактор» подписал контракт с канадским вратарём Крисом Дриджером. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона-2025/2026.

© Чемпионат.com

Крис Дриджер родился 18 мая 1994 года в Виннипеге (Канада). На драфте НХЛ 2012-го вратарь был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом «Оттава Сенаторз». Голкипер дебютировал в НХЛ за «Оттаву» в сезоне-2014/2015, проведя один матч. Большую часть сезона выступал в ECHL за «Эвансвиль Айсмэн». Через несколько лет права на вратаря были обменяны во «Флориду Пантерз», где в сезоне-2019/2020 Крис сыграл 12 матчей, в которых отразил 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,05.

С 2021-го являлся игроком «Сиэтл Кракен», в системе которого выступал в течение пары лет. На чемпионате мира — 2022 завоевал со сборной Канады серебряные медали, сыграв на форуме шесть матчей.