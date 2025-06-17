Плющев предположил, когда ЦСКА под руководством Никитина выиграет Кубок Гагарина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что ЦСКА под руководством Игоря Никитина потребуется не меньше трех сезонов, чтобы одержать победу в Кубке Гагарина.

© КХЛ

Во вторник пресс‑служба ЦСКА объявила, что Никитин назначен на пост главного тренера клуба, контракт заключен на пять лет. С 2021 года Никитин занимал пост главного тренера в ярославском «Локомотиве». В прошедшем сезоне под руководством специалиста команда стала обладателем Кубка Гагарина.

— ЦСКА сделал свой выбор, они знают Никитина, работали с ним и рассчитывают на то, что он сможет решить вопрос с победой в Кубке Гагарина.

— Удивило, что Никитин покинул «Локомотив»?

— Это личное дело тренера. Предложение было сделано, он его принял. С «Локомотивом», я так понимаю, они расстались нормально, по взаимному согласию. Это жизнь, это спорт. Сегодня тренера берут на работу, завтра его увольняют.

— ЦСКА с Никитиным будут бороться за победу в Кубке Гагарина? Сколько сезонов понадобится?

— Не меньше трех. Они же его подписали на 5 лет, наверное, сами рассчитывают на то, что в ближайшие три сезона он не даст результат. Потом посмотрят, — сказал Плющев «Матч ТВ».

В конце апреля ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Ильей Воробьевым из‑за неудовлетворительных результатов команды, которая вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв минскому «Динамо» со счетом 2–4.

Никитин уже возглавлял ЦСКА с 2017 по 2021 год, с ним армейцы в сезоне‑2018/19 выиграли Кубок Гагарина.