Бывший тренер «Локомотива» рассказал о реакции игроков команды на его уход

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о реакции игроков «Локомотива» на его уход из ярославского клуба сразу после завоевания Кубка Гагарина.

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— Задача с ЦСКА — выиграть в эти пять лет максимальное количество титулов?

— Да, других задач в таком клубе нет и быть не может.

— Как отреагировали на ваш уход хоккеисты «Локомотива», когда вы им объявили о своём решении?

— В принципе, я ребятам сказал до плей-офф, что вы меня будете слушать ещё два месяца (смеётся). После плей-офф ходили слухи, я сказал как есть. Со всеми обсудили, переговорили. Счастлив, что с ними работал, выиграл кубок. Жизнь продолжается, думаю, что мы останется так же близки, как и были, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.