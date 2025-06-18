"Флорида Пантерс" во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, доказав, что по праву является лучшей командой НХЛ. В шестом, домашнем матче серии, "Пантеры" на льду "Амерант Банк Арены" в Санрайзе победили "Эдмонтон Ойлерс" со счетом 5-1. Нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт добился уникального достижения, забросив четыре шайбы в финальном поединке серии, правда, две из них - в пустые ворота.

Райнхарт стал первым игроком, забившим четыре гола в финале Кубка со времен Мориса "Ракеты" Ришара в 1957 году, и шестым таким игроком в НХЛ начиная с 1919 года. "Нелегко вернуться в серию и выиграть ее, - сказал Райнхарт официальному сайту НХЛ. - Многое должно было быть сделано нами, чтобы в конце концов остаться здесь, и мы снова справились с этой задачей".

"Флорида" стала восьмой командой, которая поднимала Кубок на домашнем льду в течение двух сезонов подряд. Это произошло впервые в НХЛ со времен триумфов "Эдмонтона" в 1987 и 1988 годах, поясняет The Washington Post. "Ойлерз" стали первой командой, проигравшей два финала Кубка Стэнли подряд с 1977 и 1978 годов, когда "Бостон Брюинз" уступили "Монреаль Канадиенс".

"Флорида", команда, которую называют самой системной и сбалансированной в НХЛ, "засушила" хваленую канадскую атаку, лишив оперативного простора и заброшенных шайб двух лучших бомбардиров нынешнего Кубка Стэнли, капитана "Эдмонтона" Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Ее главный тренер 58-летний Пол Морис начал тренировать "Хартфорд Уэйлерз" в середине 1990-х годов в возрасте 28 лет. Затем дважды возглавлял "Каролину Харрикейнз", "Торонто Мэйпл Лифс" и "Виннипег Джетс". Он 20-й тренер в истории лиги, выигравший несколько титулов в НХЛ. Возглавляет этот список с девятью титулами легендарный Скотти Боуман, которому принадлежит другой рекорд: у него больше, чем у других тренеров матчей в регулярных сезонах НХЛ - 2141. На втором месте - Морис с 1930 матчами на тренерском мостике.

"Флорида" стала девятой командой в истории НХЛ, которая выходила в финал Кубка три года подряд, включая поражение от "Вегас Голден Найтс" в финале 2023 году. Выиграв два чемпионских титула подряд, "Пантеры" последовали за флоридской "Тампа-Бэй Лайтнинг", которая побеждала в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах. Команды из Флориды победили в четырех из последних шести финалов Кубка Стэнли. "Пантеры" выиграли 11 из 12 серий плей-офф с тех пор, как нападающий Мэттью Ткачук пришел во "Флориду" в результате обмена, а Пол Морис занял пост тренера летом 2022 года.

Краеугольный камень обороны "Пантер" - российский вратарь Сергей Бобровский. Он едва не сыграл на "ноль" в заключительной встрече, отразив 28 из 29 бросков, в том числе несколько с близкого расстояния во втором периоде. Благодаря российскому стражу ворот, который поражает партнеров своей дисциплинированностью и профессиональным отношениям к делу, количество поклонников "Флориды" в России за последние два года возросло в разы. Представители России стали обладателями Кубка Стэнли в десятый раз подряд.

По ходу матча "Пантеры" установили рекорд НХЛ в XХI веке, забросив более 90 шайб в плей-офф. Кроме того, в серии на вылет "Пантеры" в 13 матчах забрасывали пять и более шайб. Канадским клубам не удается победить в розыгрыше Кубка Стэнли уже 32 года подряд. Канадцам приписывают изобретение игры в хоккей, Зал хоккейной славы в Торонто даже имеет специальное, отремонтированное банковское хранилище, в котором хранится святой Грааль этого вида спорта и самая заветная чаша Канады - оригинальный трофей Кубка Стэнли. Сам хоккей - неотъемлемая часть национальной гордости. "Канадцам немного неловко, что, хотя у нас есть канадские игроки, играющие в американских командах, которые выигрывают Кубок Стэнли каждый год, у нас нет Кубка Стэнли с 1993-го, - сказал CNN Кевин Лоу - шестикратный обладатель Кубка, причем, пять раз с "Ойлерз" времен Уэйна Гретцки. "Монреаль" в 1993 году во главе с Ги Карбонно обыграл "Лос-Анджелес Кингз" с Гретцки в пяти матчах. С 1984 по 1990 год команды из Канады семь раз подряд завоевывали Кубок Стэнли. С 1993 года они проигрывали в восьми, с учетом нынешней, финальных сериях Кубка Стэнли.

Главная звезда нового поколения "Ойлерз" - это любимец Канады Коннор Макдэвид, пятикратный лучший бомбардир НХЛ, трехкратный обладатель "Харт Трофи" (MVP), наконец, главный конкурент в списке лучших бомбардиров россиянина Никиты Кучерова. Коннор является лицом канадского спорта и одним из самых известных спортсменов Северной Америки. Когда появилось видео, на котором он рыдает в своей раздевалке после того, как был мучительно близок к завоеванию титула обладателя Кубка Стэнли год назад, вся родная ему Канада сочувствовала этой боли. Но и он второй год подряд не смог сокрушить "стену Бобровского". "Мы проиграли действительно хорошей команде, - признал Макдэвид. - Никто из нас не сдался, но это чертовски хорошая команда".

Именно Бобровский рассматривался в качестве главного претендента на титул "Кони Смарт Трофи" - "Самого ценного игрока" нынешнего плей-офф. Но трофей завоевал его партнер по команде Стив Беннет, забросивший 15 шайб в серии на вылет. Что тому виной - геополитическая ситуация, отношение к российским спортсменам или признание заслуг трудяги Беннета? Но можно добавить, что Международная федерация хоккея (IIHF) второй год подряд не упомянула российских игроков "Флориды" - вратаря Сергея Бобровского и защитника Дмитрия Куликова в публикации о победе команды в Кубке Стэнли. Тем не менее все заокеанские СМИ отмечают, что сегодня именно Бобровский является лучшим вратарем в НХЛ. Он был и ценнейшим "активом" "Флориды" в победной финальной серии.