В Канаде расстроились из-за недопуска спортсменов из РФ на ОИ-2026

В Канаде разочаровались из-за предстоящего отсутствия российских хоккеистов на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Подобным образом отреагировал генеральный менеджер сборной Канады по хоккею Даг Армстронг.

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— Огорчает, что России не будет, но это, безусловно, не то, что участники Олимпиады могут контролировать, — высказался он.

О том, что у России не получится принять участие в соревнованиях, стало известно 3 июня — в этот день Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила недоуск россиян, уточнили в издании Sportskeeda.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Россия не является хоккейной державой, если ее не допускают до соревнований.

До этого спортивный директор МОК Кит Макконелл утверждал, что комитет ведет переговоры с федерациями относительно допуска российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году. Тогда он отмечал, что решение о допуске спортсменов к соревнованиям по ски-альпинизму уже приняли, а их возвращение в конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек находится в стадии планирования.