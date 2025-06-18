Минское «Динамо» расторгло контракт с защитником Никитой Жихаревым. Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, это произошло по соглашению сторон.

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Защитник присоединился к команде летом перед сезоном-2023/2024. Всего в джерси «зубров» в КХЛ провёл 22 матча, отметился двумя результативными передачами (0+2) при показателе полезности «+4». В минувшем сезоне на льду не появлялся.

Ранее минское «Динамо» продлило контракт с канадским защитником Брэди Лайлом сроком на два сезона.

Минское «Динамо» в прошедшем сезоне дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило челябинскому «Трактору» в серии из пяти встреч.