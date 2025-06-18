Болельщики "Флориды" размахивали флагом России после победы клуба в Кубке Стэнли

Болельщики "Флориды" размахивали флагом России после победы команды в финальной серии Кубка Стэнли против "Эдмонтона".

Ранее ТАСС сообщал, что "Флорида" выиграла плей-офф Национальной хоккейной лиги, обыграв в финальной серии "Эдмонтон" (4-2). Болельщики с российским флагом попали в трансляцию во время празднования игроками "Флориды" победы в турнире.

За "Флориду" выступают российский вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.