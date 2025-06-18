Россиянина, считавшегося фаворитом, не признали лучшим в плей-офф НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Сэм Беннетт стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Канадский форвард в 23 играх плей-офф забросил 15 шайб и сделал семь передач. В финале он забил пять голов и сделал одну передачу.

НХЛ называла среди фаворитов в борьбе за указанный приз голкипера данного хоккейного клуба — двукратного обладателя Кубка Стэнли 36-летнего Сергея Бобровского, но его не признали лучшим. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России выступает за «Флориду» с 2019 года. В 2013 и 2017 годах, будучи игроком ХК «Коламбус Блю Джэкетс», он получал «Везина Трофи» как лучший вратарь «регулярки». Спортсмен стал первым и единственным россиянином, кому дважды вручили эту награду.

«Конн Смайт Трофи» из россиян ранее получали Андрей Василевский (2021, «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Овечкин (2018, «Вашингтон Кэпиталз») и Евгений Малкин (2009, «Питтсбург Пингвинз»).

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерс» второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В шестом матче финальной серии она обыграла «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 5:1.