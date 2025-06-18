Ротенберг поздравил Бобровского с победой в Кубке Стэнли

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о победе российского вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли.

© Спорт день за днем

«Поздравляю Сергея Бобровского с завоеванием второго Кубка Стэнли! Он снова доказал всему миру, что русская вратарская школа – лучшая в мире», — написал Ротенберг в своем официальном телеграм-канале.

«Флорида» стала чемпионом во второй раз подряд. В прошлом сезоне «Пантерз» так же переиграли «Эдмонтон» в финальной серии.

Бобровскому — 36 лет. На его счету в плей-офф сезона-2024/25 23 игры, 16 побед и 3 «сухаря». В среднем за матч российский голкипер пропускал 2,20 шайбы при проценте отбитых 91%.