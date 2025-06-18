Игроки «Флориды» повредили Кубок Стэнли во время празднования на льду

Хоккеисты и тренерский штаб «Флориды Пантерз» повредили чашу Кубка Стэнли во время празднования на льду.

Сообщается, что игроки повредили трофей ещё до того, как он покинул лёд.

Сегодня, 18 июня, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

Ранее стало известно, что «Флорида Пантерз» повторила рекорд Кубка Стэнли по количеству гостевых побед.