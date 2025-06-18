Экс-защитник «Металлурга» продолжит карьеру в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», бывший защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Ерёменко продолжит карьеру в ЦСКА. С белорусским игроком обороны будет заключён однолетний контракт. В ближайшее время об этом объявят официально.

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Напомним, в минувшем сезоне 26-летний игрок обороны получил тяжёлую травму в матче с «Автомобилистом». 19 декабря Еремёнко перенёс операцию после перелома бедра со смещением и больше в сезоне не играл.

Всего в сезоне-2024/2025 Ерёменко сыграл 34 матча, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. В КХЛ на счету защитника 266 матчей и 51 (19+32) очко в активе.