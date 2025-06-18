Кузнецов: матча между чемпионами КХЛ и НХЛ никогда не будет

Бывший защитник «Детройт Ред Уингз» и СКА Максим Кузнецов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о возможном матче между «Флоридой» и «Локомотивом».

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«Пантерз» стали чемпионами НХЛ, а ярославцы стали обладателями Кубка Гагарина.

— Как считаете, у обладателя Кубка Гагарина «Локомотива» были бы шансы обыграть чемпиона НХЛ?

— Давайте сыграем, а потом вместе посмотрим: будут шансы или нет. Надо играть, когда все на коне, не летом, когда составы меняются. Но такого, наверное, никогда не будет.