Кузнецов: Матча между чемпионами КХЛ и НХЛ никогда не будет
Бывший защитник «Детройт Ред Уингз» и СКА Максим Кузнецов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о возможном матче между «Флоридой» и «Локомотивом».
«Пантерз» стали чемпионами НХЛ, а ярославцы стали обладателями Кубка Гагарина.
— Как считаете, у обладателя Кубка Гагарина «Локомотива» были бы шансы обыграть чемпиона НХЛ?
— Давайте сыграем, а потом вместе посмотрим: будут шансы или нет. Надо играть, когда все на коне, не летом, когда составы меняются. Но такого, наверное, никогда не будет.