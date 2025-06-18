Экс-тренер сборной России по хоккею назвал лучшего вратаря мира

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков назвал лучшего вратаря мира. Его слова приводит Metaratings.ru.

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Быков сделал выбор в пользу российского голкипера «Флориды Пантерс» Сергея Бобровского.

«Я испытываю гордость за Сергея. Он русский вратарь мирового класса», — заявил он.

«Флорида» второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В финальной серии команда оказалась сильнее «Эдмонтон Ойлерс» (4-2). Ворота клуба на протяжении всех матчей защищал Бобровский.

Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. В составе сборной России он завоевывал медали всех достоинств на чемпионатах мира.