Кожевников: ИИХФ – маленькие фашистики

Александр Кожевников раскритиковал ИИХФ.
Международная федерация хоккея опубликовала новый постер, посвященный победе «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На нем присутствует Бобровский.
Ранее был другой постер, на который не попали российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Аналогичная ситуация была и в прошлом году. Спустя время ИИХФ удалила публикацию и теперь выложила новый постер.
«Не понимаю, зачем вообще обсуждать это действие ИИХФ. Там одни негодяи и русофобы сидят. Шведы, финны и чехи больше всех нас ненавидят, но с нашей помощью получали назначения, а сейчас переоделись. Маленькие фашистики», – сказал двукратный олимпийский чемпион.