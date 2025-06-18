Сергей Бобровский занял третье место в голосовании за «Конн Смайт Трофи»

Стали известны итоги голосования за приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский занял третье место, уступив нападающим Сэму Беннету и Брэду Маршану.

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«Конн Смайт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги. Единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.

По итогам плей-офф обладателем «Конн Смайт Трофи» был признан нападающий «пантер» Сэм Беннетт. В плей-офф 28-летний канадец набрал 22 (15+7) очка в 23 матчах, в том числе забросив пять шайб в шести встречах финальной серии.