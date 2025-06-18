Журова заявила о нежелании россиян видеть Кубок Стэнли

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова посчитала, что российские болельщики не хотят, чтобы Кубок Стэнли привозили в страну. Ее слова приводит РИА Новости.

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Журова заявила, что многим могло бы не понравится, что американский трофей ездит по российской территории.

«Да и к тому же это не обязанность — возить Кубок по родным странам игроков, не правило, а традиция», — обратила внимание она.

В финале Кубка Стэнли 2025 года «Флорида Пантерс» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерс». Окончательный счет в серии — 4-2.

В составе победителей выступили двое россиян — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Россияне завоевали трофей в рекордный десятый раз подряд. При этом по решению Национальной хоккейной лиги они не смогут привезти кубок на родину.