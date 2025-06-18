Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира ПМЭФ. Команда «Политика» со счетом 3:2 обыграла команду «Бизнес» и стала победителем Фонбет Кубка Росконгресса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Две шайбы в составе «Бизнеса» забросил первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг. Экс-тренер СКА в итоге стал лучшим бомбардиром турнира: на его счету пять голов за два матча.

Лучшим ассистентом стал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, капитан «Политики».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году пройдёт с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Основными темами обсуждения станут вопросы глобальной и российской экономики, а также социальные проблемы и развитие технологий.