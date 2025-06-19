«Локомотив» подписал новый контракт с Радуловым

Нападающий Александр Радулов подписал новый контракт с «Локомотивом», сообщает пресс‑служба ярославского клуба.

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Соглашение рассчитано до конца сезона‑2025/26.

Радулов присоединился к железнодорожникам перед началом прошлого сезона. 38‑летний форвард провел 60 матчей в регулярном чемпионате, набрав 34 (18+16) очка, а также 21 встречу в плей‑офф с 16 (7+9) баллами результативности.

Вместе с «Локомотивом» Радулов стал обладателем Кубка Гагарина, в финальной серии ярославцы обыграли челябинский «Трактор» (4–1). Нападающий был признан самым ценным игроком плей‑офф КХЛ.