Стало известно, когда СКА может вернуться на «СКА Арену»

СКА может вернуться на «СКА Арену» к старту сезона КХЛ
По информации «Спорт День за Днем», СКА может вернуться на «СКА Арену» перед началом следующего сезона КХЛ. Сейчас идут переговоры по этому поводу.
Вчера, 19 июня, питерский клуб объявил о возвращении в Ледовый дворец. В августе СКА может провести здесь ежегодный товарищеский Турнир имени Николая Пучкова, а к началу сезона КХЛ вернуться на «СКА Арену», сообщил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией.
«СКА Арена» была открыта в декабре 2023 года. На ней петербургская команда провела два неполных сезона. Стадион является самым вместимым хоккейным сооружением в мире (22 тыс).
Переезд в Ледовый дворец был объяснен тем, что станция метро «Парк Победы», ближайшая к «СКА Арене», закрывается на реконструкцию до 2027 года.